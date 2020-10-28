"Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 9 місяців зменшилися на 3,5%

Загальний обсяг споживання газу на Криворіжжі за 9 місяців 2020 року склав 631,4 млн куб. м, що на 3,5% менше, ніж у 2019 році. В результаті компанія недоотримала майже 35 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використала менше газу на 0,4 млн куб. м (27,3%), населення - на 8,3 млн куб. м (11,3%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані АТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні шість років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 36%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У компанії відзначили, що ситуацію з падінням обсягів також ускладнюють борги за розподілений природний газ. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт по утриманню газорозподільної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на 01.10.2020, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" у розмірі 33,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу знизилося на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом останніх 6 років скоротився на 36%.