"Криворіжгаз": бюджетні установи новостворених ОТО можуть залишитися без газопостачання

1 січня 2021 втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з АТ "Криворіжгаз". Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ у новому році.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Станом на 28 грудня АТ "Криворіжгаз" через інформаційну платформу Оператора ГТС отримала повідомлення на відключення 18 об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти з 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Ситуація виникла у зв'язку з тим, що 17 листопада були внесені зміни в Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ними внесений порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів як юридичних осіб у зв'язку із змінами в администратино-територіальному устрої України.

"На початку 2021 відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Дніпропетровської області. Ряд сільських, селищних і міських рад будуть реорганізовані. Їх виконавчі органи будуть припинені як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і чинні угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання установ бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних установ і лікарень", - йдеться в повідомленні.

АТ "Криворіжгаз" з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об'єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи без договору на розподіл газу і не закріплені ні за одним з постачальників повинні самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації АТ "Криворіжгаз" звернувся з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органи державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад і включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника", - йдеться в повідомленні.