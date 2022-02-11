"Криворіжгаз" у 2021 році сплатив майже 115 млн гривень податків

Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, піклуючись про своїх працівників і громадах Кривого Рогу та Криворізького району, – зазначив голова правління АТ "Криворіжгаз" Анатолій Пономаренко. - З початку пандемії газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, надають постійну допомогу лікарням. Цього року ми розпочинаємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами Ми реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

У прес-службі зазначили, що з ініціативи регіональної газової компанії в 2022 році АТ "Криворіжгаз" реалізує проекти ESG, спрямовані на сталий розвиток регіону. Серед них реалізація проектів і програм, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії.

"Для поліпшення клієнтського сервісу Регіональна газова компанія впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, понад 288 тисяч споживачів АТ "Криворіжгаз" отримали можливість скористатися функцією розпізнавання фотопоказів приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку. Крім цього, з метою відповідального споживання і збереження навколишнього середовища компанія має намір відмовитися від паперових рахунків, розвиваючи цифрові сервіси", - йдеться в повідомленні.