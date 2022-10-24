Криворожские больницы получили от Ахметова медикаментов и оборудования на 52 млн гривен

Отмечается, что запасы препаратов для лечения ранений, ожогов, значительных кровопотерь, акустических и баротравм, полученных в результате взрывов, постоянно пополняются.

Недавно "Метинвест" также передал криворожским госпиталям новое оборудование, расширившее возможности предоставления своевременной и высокотехнологичной хирургической помощи раненым.

В помощь хирургам приобрели рентгенопрозрачный операционный стол, наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, аппарат для лечения ран отрицательным давлением, медицинский отсос, электрохирургический аппарат, видеоларингоскоп, электродерматом и наборы хирургических инструментов.

"Украинские защитники освобождают нашу землю от российской оккупации, а прифронтовый Кривой Рог создает надежную опору защитникам. Большие усилия для этого прилагает группа "Метинвест". Помощь госпиталям - это одно из направлений гуманитарной инициативы, которую реализует компания вместе с Фондом Рината Ахметова. что благодаря нашей поддержке врачи смогут спасти больше жизней военных и мирных, пострадавших от жестокой войны", - отметил генеральный директор Ингулецкого ГОКа группы Александр Герасимчук.

Ранее компания "Метинвест" предоставила очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья: шесть учреждений медикаменты и расходные материалы - обезболивающее, антибиотики, растворы, бинты, салфетки и прочее на сумму 1,6 млн грн.

Всего же медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн. грн.

Также Ахметов создал "Стальной фронт" - инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.