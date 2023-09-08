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В Кривом Роге завершили спасательные работы. В МВД назвали "финальную" цифру по пострадавшим

Фото: в Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ракетного удара РФ 8 сентября (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге из-за ракетного удара ранения получили 54 человек, один полицейский погиб. Спасательная операция на месте "прилета" завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 ранены. Среди травмированных - 9 работников полиции", - рассказал он.

По словам Клименко, для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов.

Обновлено. По уточненной информации, в результате обстрела Кривого Рога погиб 1 человек и 59 человек пострадали.

"Работы по разбору завалов подразделениями ГСЧС завершены. Коммунальными службами города продолжается вывоз строительных обломков", - отметили спасатели.

Обстрел Кривого Рога 8 сентября

Во время воздушной тревоги, объявленной в Украине утром, в пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. Вскоре стало известно о том, что российская ракета атаковала админздание в Кривом Роге, где, в частности располагался отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива".

Первоначально сообщалось об одном погибшем, кем оказался полицейский, и 9 раненых. Количество пострадавших вскоре начало резко расти. И по последним данным достигало 52 раненых. Количество жертв, к счастью, при этом не менялось. Подробнее о ракетной атаке Кривого Рога - читайте в материале РБК-Украина.

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