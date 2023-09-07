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В Кривом Роге задержали агента, который отслеживал полеты боевой авиации ВСУ

Фото: агент РФ отслеживал полеты боевой авиации ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге Днепропетровской области российского информатора. Он "сливал" направления полетов боевой авиации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задачи на фронте. Полученную информацию он передавал через соцсеть "Вконтакте" в виде фото с координатами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.

"Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", - добавили в СБУ.

 

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал во взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Также в его доме изъята запретная символика коммунистического режима. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Задержания российских агентов в Кривом Роге

Отметим, что СБУ постоянно "вылавливает" вражеских информаторов и корректировщиков в Кривом Роге Днепропетровской области. Например, в июле прошлого года СБУ задержала чиновника промышленного предприятия, который занимался корректировкой ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. 

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области задержали агентку ФСБ России, которая "делилась" с вражескими спецслужбами разведывательными данными и фиксировала последствия обстрелов города.

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Служба безопасности УкраиныКривой Рог