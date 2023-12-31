В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, издание "Суспільне", местное издание Кривого Рога "Свої".

Масштабная воздушная тревога

В 13:26 в Украине объявили вторую за сутки масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о взлете нескольких МиГ-31К ВКС России с аэродрома Моздок и призвали гражданских не игнорировать угрозу.

Уже в 13:30 стало известно о движении ракеты в направлении Кропивницкого, Кировоградской области.

Кропивницкое

В 13:33, как утверждает "Суспільне", в Кропивницком прогремел взрыв.

Повторный запуск ракет

В 13:44 Воздушные силы предупредили о запуске ракет с воздуха в направлении Кропивницкого.

Опять взрыв

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрыве в Кропивницком в 13:46.

Кривой Рог

Взрыв в Кривом Роге раздался около 13:31. Telegram-канал "Свої" позже сообщил о дополнительной серии взрывов.

Повторный взрыв

В 13:46, как пишет канал "Свої" в городе снова прогремел взрыв.

Атака на Украину в ночь на 31 декабря

В ночь на 31 декабря террористы в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. БпЛА запускали с трех направлений:

мыс Чауда, Крым;

район Приморско-Ахтарска, Россия;

Курская область, Россия.

Всего было зафиксировано 48 вражеских БпЛА и шесть зенитных управляемых ракет С-300. Большинство дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий ряда регионов.

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 21 "Шахед". Силы обороны юга сбили 7 беспилотников над Николаевской и Одесской областями.