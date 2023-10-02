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В Кривом Роге раздавались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Кривом Роге раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 2 октября в Кривом Роге раздались взрывы. До этого сообщали о движении в сторону города дронов-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местный Telegram-канал.

Взрывы раздались около 02:07 и через пять минут повторились.

Отметим, что в области более получаса назад объявили о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "шахедов" в сторону города.

Взрывы в Кривом Роге 1 октября

В предыдущую ночь оккупанты тоже обстреливали Украину. Среди прочего, в Кривом Роге в результате атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура. Отмечалось, что оккупанты ударили по промышленности.

В городе возник пожар, который ликвидировали, в результате атаки никто не пострадал.

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