В Кривом Роге ряд районов остались без тепла: в чем причина
В Кривом Роге в результате повреждения сетей в трех районах города отсутствует теплоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Штаб сплоченных общин".
Без теплоснабжения остались:
- Покровский;
- Саксаганский;
- Ингулецкий районы Кривого Рога.
Отключения коснулись потребителей с:
- ул. Вороного, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;
- ул. Нарвская, 7, 9, 11;
- ул. Соколовская, 8;
- ул. Эдуарда Фукса, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
- ул. Кирилло-Мефодиевская, 1;
- лицей №49;
- театра "Академия движения";
- детского сада №60;
- ул. Творческая, 48 (ремонт выполняет потребитель), 48А;
- ул. Алексея Резниченко, 43А, 47, 80А, 84А;
- уд. Владимира Великого, 29, 29А, 29Б, 31, 31А;
- ул. Современная, 4, 5;
- ул. Святителя Василия Великого, 36, 38;
- лицея "Гранд";
- ул. Переяславская, 19, 21, 23.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация применяет абсолютно разный спектр вооружения для ударов по украинской территории. Российские войска используют различные виды оружия для атак на украинские города, инфраструктуру и гражданские объекты, включая ракетные удары, артиллерийские обстрелы и авиаудары.
Кроме того, Россия осуществляет регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к массовым отключениям электричества, воды и отопления в зимний период.
В ночь на 29 марта террористы запустили против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.