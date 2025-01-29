В Кривом Роге ряд районов остались без тепла: в чем причина

В Кривом Роге в результате повреждения сетей в трех районах города отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Штаб сплоченных общин".

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация применяет абсолютно разный спектр вооружения для ударов по украинской территории. Российские войска используют различные виды оружия для атак на украинские города, инфраструктуру и гражданские объекты, включая ракетные удары, артиллерийские обстрелы и авиаудары.

Кроме того, Россия осуществляет регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к массовым отключениям электричества, воды и отопления в зимний период.

В ночь на 29 марта террористы запустили против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.

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