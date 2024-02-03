ua en ru
Сб, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге частично вернули свет и отопление после обстрела: какая ситуация сейчас

Днепр, Суббота 03 февраля 2024 14:16
UA EN RU
В Кривом Роге частично вернули свет и отопление после обстрела: какая ситуация сейчас Фото: в Кривом Роге частично вернули свет и отопление после обстрела 3 февраля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге уже заживили большинство домов, оставшихся без света после атаки РФ 3 февраля. Хотя более двух тысяч абонентов все еще остаются без света, а 1300 домов без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Кривом Роге уже заживили большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, запустили и более двух десятков котельных.

"Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла - более 1300 домов. Возобновили электроснабжение больниц и транспорта", - констатировал Лысак.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разбитое врагом.

"Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений", - добавил он.

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. Из-за обстрела в ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек.

Что касается Кривого Рога, то здесь без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. По состоянию на 7:00 утра 7500 абонентов оставались без света в Металлургическом районе города. Энергетики ввели аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Днепропетровская область
NEWS
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва