В Кривом Роге частично вернули свет и отопление после обстрела: какая ситуация сейчас

В Кривом Роге уже заживили большинство домов, оставшихся без света после атаки РФ 3 февраля. Хотя более двух тысяч абонентов все еще остаются без света, а 1300 домов без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Кривом Роге уже заживили большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, запустили и более двух десятков котельных.

"Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла - более 1300 домов. Возобновили электроснабжение больниц и транспорта", - констатировал Лысак.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разбитое врагом.

"Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений", - добавил он.

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. Из-за обстрела в ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек.

Что касается Кривого Рога, то здесь без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. По состоянию на 7:00 утра 7500 абонентов оставались без света в Металлургическом районе города. Энергетики ввели аварийные отключения света.