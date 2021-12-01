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У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік

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Кривий Ріг, Середа 01 грудня 2021 22:38
У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік Фото: у Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Кривому Розі ввечері 1 грудня водій вантажівки "ГАЗель" збив на пішохідному переході маму з дитиною і зник з місця ДТП. Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля "ГАЗель" збив двох пішоходів, які стояли на розділовій смузі. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

В результаті аварії 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її дитина - п'ятирічний хлопчик - госпіталізована. Про його стан не повідомляється.

Після аварії водій "Газелі" зник з місця події. Поліція розшукала і затримала його. В цей час він затриманий. Порушено кримінальну справу.

Фото: у Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік (npu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку листопада в Одесі водій автомобіля Opel збив двох пішоходів і зник з місця ДТП. Один з них - 15-річна дівчина - загинула, а 21-річний хлопець отримав травми.

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