В Кривом Роге водитель сбил маму с ребенком и скрылся
В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика "ГАЗель" сбил на пешеходном переходе маму с ребенком и скрылся с места ДТП. Женщина скончалась до приезда скорой, пятилетнего мальчика госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ГАЗель" сбил двух пешеходов, которые стояли на разделительной полосе. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал грузовик DAF.
В результате аварии 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее ребенок - пятилетний мальчик - госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
После аварии водитель "ГАЗели" скрылся с места происшествия. Полиция разыскала и задержала его. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.
Фото: в Кривом Роге водитель сбил на пешеходном переходе маму с ребенком и скрылся (npu.gov.ua)
Напомним, в начале ноября в Одессе водитель автомобиля Opel сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из них - 15-летняя девушка - погибла, а 21-летний парень получил травмы.