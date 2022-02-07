У Кривому Розі проходить оновлення закладів освіти і спорту

Зараз продовжується ремонт дитячих садків №180 та №201, середньої школи №4 і гімназії №95, центрального міського ліцею, реконструкція стадіону "Металург" і будівництво нового басейну,

Басейн зводять у Центрально-міському районі за адресою вул. Олександра Поля, 32. Раніше ця територія простоювала. Завершити басейн і стадіон планують у 2022 році.

У садочку №201 вперше за 40 років роблять капітальний ремонт. Тут утеплять фасад і виконають внутрішні роботи. Під час ремонту врахують і потреби людей з інвалідністю. Зокрема - встановлять пандуси. Дитсадок на понад 200 вихованців вже невдовзі зможе знову приймати дітей.

Також до ладу приводять міську спеціалізовану школу №4. ЇЇ відремонтують із використанням енергозберігаючих технологій, замінять покрівлю, усі вікна та двері, а також облаштують вентильований фасад. Прокладуть і нові мережі – систему водовідведення та каналізацію, опалення, вентиляцію, електрику. Заклад на 800 учнів отримає повністю нові класи, їдальню, спортивну залу.

У місті триває капітальний ремонт Центрально-міського ліцею - одного з найстаріших. Фасад навчального закладу утеплять та відреставрують. Всередині замінять усі комунікації. Облаштують сучасні світлі класи. А ще - актову залу з гримерками. Поруч з’явиться спортмайданчик зі штучним покриттям. Розширять і їдальню з харчоблоком.

Ліцей - заклад із солідним віком, йому виповнилося вже 85 років. І хоча ліцей посідає перші сходинки в рейтингу області, входить до ТОП-200 шкіл України та приймає понад 500 учнів, реконструкція подібного масштабу в ньому проводиться уперше.