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У Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка, оголошено план "Перехоплення"

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 23:55
Ілюстративне фото: поліцейський автомобіль (npu.gov.ua)
Ілюстративне фото: поліцейський автомобіль (npu.gov.ua)

Правоохоронці шукають Mercedes-Benz Sprinter білого кольору

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) у Металургійному районі в п'ятницю, 1 червня, невідомі викрали чоловіка, а потім викинули на ходу з автомобіля з вогнепальними пораненнями. Про це повідомило місцеве видання "Перший Криворізький".

Потерпілий помер від отриманих поранень у лікарні.

У зв'язку з подією поліція оголосила оперативний план «Перехоплення», правоохоронці шукають Mercedes-Benz Sprinter білого кольору.

Зі слів очевидців події, між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловіків схопили потерпілого і посадили в білий Mercedes.

В автомобілі пролунало два постріли, після яких з авто на ходу викинули людину.

З місця пригоди чоловіка госпіталізували у важкому стані, згодом він помер у лікарні.

 

Фото: у Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка

Нагадаємо, вночі 23 травня у Дніпропетровській області в с. Солоне чоловік підпалив поліцейський службовий автомобіль.

 

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Теги публікації: Дніпро, Кривий Ріг, перехват, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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