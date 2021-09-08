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У Кривому Розі підліток "замінував" школу: до відповідальності притягнули його опікуна

Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 8 вересня, у Кривому Розі перевірили повідомлення про мінування школи у Довгинцівському районі. Воно виявилося помилковим. Дзвінок про "замінований" навчальний заклад зробив один з його учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Подія трапилася вранці 8 вересня. При перевірці інформації (про мінування школи - Ред.) правоохоронці встановили, що повідомлення неправдиве", - йдеться в заяві.

У поліції з'ясували, що дзвінок про "мінування" школи зробив один з її учнів. За вчинене підлітком правопорушення до адміністративної притягнутий його опікун. На нього складено протокол за ст. 184 Кодексу України (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Йому загрожує штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У поліції звернулися до батьків з проханням провести бесіди зі своїми дітьми і пояснити їм, що помилковий виклик правоохоронців є порушенням закону і тягне за собою відповідальність.

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Кривий РігДнепропетровская область