У Кривому Розі відмовилися від нічних богослужінь на Великдень

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал політика .

Через складне воєнне становище в Кривому Розі та околицях не проводитимуть нічні богослужіння. Обмеження також поширюватимуться на звільнені райони Херсонщини.

"Комендантська година у ніч з 23 на 24 квітня діятиме з 22 до 5-ї години ранку. Вуличне освітлення буде, як завжди, вимкнене. Богослужіння розпочнеться о 5:30", – написав Вілкул.

Поліція і Нацгвардія на Великдень працюватимуть у посиленому режимі. Натомість громадський транспорт запрацює з 5-ї ранку.