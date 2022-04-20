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У Кривому Розі відмовилися від нічних богослужінь на Великдень

Фото: Спасо-Преображенський собор у Кривому Розі (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вирішив заборонити проведення богослужінь у Великодню ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал політика.

Через складне воєнне становище в Кривому Розі та околицях не проводитимуть нічні богослужіння. Обмеження також поширюватимуться на звільнені райони Херсонщини.

"Комендантська година у ніч з 23 на 24 квітня діятиме з 22 до 5-ї години ранку. Вуличне освітлення буде, як завжди, вимкнене. Богослужіння розпочнеться о 5:30", – написав Вілкул.

Поліція і Нацгвардія на Великдень працюватимуть у посиленому режимі. Натомість громадський транспорт запрацює з 5-ї ранку.

Нагадаємо, що РНБО закликала українців не поширювати дані про нафтобази.

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