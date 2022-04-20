У Кривому Розі відмовилися від нічних богослужінь на Великдень

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вирішив заборонити проведення богослужінь у Великодню ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал політика.
Через складне воєнне становище в Кривому Розі та околицях не проводитимуть нічні богослужіння. Обмеження також поширюватимуться на звільнені райони Херсонщини.
"Комендантська година у ніч з 23 на 24 квітня діятиме з 22 до 5-ї години ранку. Вуличне освітлення буде, як завжди, вимкнене. Богослужіння розпочнеться о 5:30", – написав Вілкул.
Поліція і Нацгвардія на Великдень працюватимуть у посиленому режимі. Натомість громадський транспорт запрацює з 5-ї ранку.
Нагадаємо, що РНБО закликала українців не поширювати дані про нафтобази.
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