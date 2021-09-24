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У Кривому Розі виявлено розтрату державних коштів на мільйон гривень, - ДФС

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Кривий Ріг, П'ятниця 24 вересня 2021 16:47
У Кривому Розі виявлено розтрату державних коштів на мільйон гривень, - ДФС Фото: у Кривому Розі виявлено розтрату державних коштів на мільйон гривень (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили директора одного із Департаментів Криворізької міської ради в зловживанні службовим становищем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України (ДФС).

Податкова міліція встановила, що службовою особою структурного підрозділу Криворізької міської ради, упродовж лютого-березня 2020 року, на території міста Кривий Ріг вчинено розтрату майна в особливо великих розмірах, а саме коштів бюджету міста Кривий Ріг у сумі 785 545 грн.

Керівник згаданого Департаменту забезпечив перерахування коштів на підставі акту приймання наданих послуг одній з компаній, яка виконувала роботи з ремонту вулиць, при тому що роботи були виконані не в повному обсязі.

Директору Департаменту вручено повідомлення про підозру за ст. 191 ККУ. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх причетних та встановлення загальної суми збитків.

Досудове розслідування триває.

Близько мільйона бюджетних коштів розтрачено службовою особою Криворізької міської ради. Співробітники ГСУ ФР ДФС...

Posted by Державна фіскальна служба України on Friday, September 24, 2021

Як повідомлялось, Державна фіскальна служба викрила структури російської компанії в завданні збитків державному бюджету на суму понад 1,3 млрд грн.

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