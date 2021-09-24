У Кривому Розі виявлено розтрату державних коштів на мільйон гривень, - ДФС

Співробітники Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили директора одного із Департаментів Криворізької міської ради в зловживанні службовим становищем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України (ДФС).

Податкова міліція встановила, що службовою особою структурного підрозділу Криворізької міської ради, упродовж лютого-березня 2020 року, на території міста Кривий Ріг вчинено розтрату майна в особливо великих розмірах, а саме коштів бюджету міста Кривий Ріг у сумі 785 545 грн.

Керівник згаданого Департаменту забезпечив перерахування коштів на підставі акту приймання наданих послуг одній з компаній, яка виконувала роботи з ремонту вулиць, при тому що роботи були виконані не в повному обсязі.

Директору Департаменту вручено повідомлення про підозру за ст. 191 ККУ. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх причетних та встановлення загальної суми збитків.

Досудове розслідування триває.