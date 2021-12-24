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У Кривому Розі на металургійному комбінаті прорвало дамбу, звідки витекла брудна вода

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Кривий Ріг, П'ятниця 24 грудня 2021 13:00
У Кривому Розі на металургійному комбінаті прорвало дамбу, звідки витекла брудна вода
Автор: Іванна Шовкун

У Кривому Розі сталася НП на металургійному підприємстві "Арселорміттал Кривий Ріг". Там прорвало дамбу, внаслідок чого брудна вода потрапила у трубопровід та на сільськогосподарські ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції України (ДЕІ) у Facebook.

"Відбувся витік технічної води обсягом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в ємність №1, №2, а також у трубопровід", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Держекоінспекції оперативно відреагували на НП і одразу прибули на місце аварії. Там вони провели обстеження та моніторинг ситуації. Вони виявили витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Інспектори взяли проби ґрунтів для лабораторного дослідження. У разі підтвердження факту забруднення земель, ДЕІ підрахує збитки.

Зараз встановлюються обставини та причини аварійної ситуації. Відповідальних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, енергоблок №4 Трипільської ТЕС державної компанії "Центренерго" на аварійний ремонт відключено від мережі, станцію переведено на мінімально допустимий режим роботи одним контуром.

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