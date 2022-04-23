У Кривому Розі готують 135 тисяч продуктових наборів для українців, - Риженков

У Запоріжжі та Кривому Розу готують сотні тисяч продуктових наборів для людей, які потребують допомоги.

"Кривий ріг став гуманітарним хабом для фонду Ріната Ахметова, для "Метінвест". Все, що ми збираємо на нашому хабі в Польщі, ми потім направляємо до Кривого Рога та Запоріжжя, де сортуємо і направляємо в міста, які потребують нашої допомоги. Ми зробимо понад 400 тисяч харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тис., і зараз вони над цим працюють", - розповів він.

Як відомо, компанія "Метінвест" спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проект "Рятуємо життя".

Вже закуплено у Європі та Україні 2,5 тис. тонн продуктів харчування, які наразі партіями їдуть до хабу у Запоріжжі та Кривому Розі. У планах фонду - закупівля ще 1 тис. тонн продуктів.