В Кривому Розі горять торговельні павільйони

Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня, 3 марта, около двух часов дня произошел крупный пожар торговых павильонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что спасатели получили информацию о пожаре в 14:24.

"По указанному адресу направлены дежурные отделения 10 и 11 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели установили, что пожар произошел на открытой территории, однако огонь быстро начал перекидываться на торговые павильоны, которые имеют общую крышу, поэтому ГСЧС привлекла для тушения пожара дополнительные силы. Сейчас спасатели устанавливают площадь пожара и продолжают локализировать пламя. На месте происшествия работают 4 единицы спецтехники.

"Информации о погибших и пострадавших лиц нет", - добавили в ГСЧС.

Фото: место пожара (http://dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской обл. во время пожара в частном доме погиб мужчина. Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения.