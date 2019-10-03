У Кривому Розі автомобіль зіткнувся з маршруткою, є постраждалі

У четвер, 3 жовтня, в Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю легкового автомобіля і маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, аварія сталася в Тернівському районі Кривого Рогу. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. На місце прибуло кілька бригад швидкої допомоги, щоб надати допомогу постраждалим, яких, за попередньою інформацією, 8 осіб. Також постраждав водій легковика та один з пасажирів.

Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти. У легковику було троє чоловіків. Водія і пасажира, який був на передньому сидінні, госпіталізували з місця ДТП. Водій легковика отримав травму голови, а пасажир - садни. Після вони повернулися на місце аварії для з'ясування обставин події з правоохоронцями.