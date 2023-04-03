Обидчик "Шахтера" стал тренером тура в Премьер-лиге

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинациях лучших игрока и тренера 19-го тура чемпионата Украины. Награды достались представителям "Днепра-1" и одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Футболистом тура стал Артем Довбик. Форвард "Днепра-1" оформил хет-трик в противостоянии с харьковским "Металлистом 1925 года".

Украинец начал матч на скамейке запасных, но появился на поле еще в середине первого тайма. Довбик заменил травмированного бразильца Пеглоу. За дело нападающий взялся во второй половине. С 70-й до 81-ю минуты он трижды расписался в воротах Мозиля, в частности реализовав два пенальти.

Лучшим же тренером стал наставник "Черноморца" Роман Григорчук. Его подопечные сумели свести вничью домашний поединок с донецким "Шахтером" (2:2). После зимней паузы "моряки" еще не проигрывали в Премьер-лиге и уже набрали 8 очков.

Лучших в отчетном туре выбрал Экспертный совет УПЛ. В него входят известные отечественные специалисты – Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.