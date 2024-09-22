"Кривбасс" расписал ничью с "Ворсклой" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Кривбасс" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Соса, 45+3 – Иеде, 42

Отложенный на полчаса из-за воздушной тревоги матч пришлось прервать во второй раз уже в дебюте. На 6-й минуте раздался новый сигнал опасности, поэтому команды ушли в укрытие еще на полчаса. После паузы соперники вошли в ритм в середине тайма.

На экваторе первой половины "Кривбасс" и "Ворскла" обменялись упущенными моментами. Сначала полтавчанин Иеде размял Клищука низовым ударом после входа в штрафную. В ответ хавбек криворожцев Твердохлиб с нескольких метров пробил выше ворот.

На 42-й минуте "Ворскла" вышла вперед усилиями Иеде. Форвард получил передачу с правого фланга, качнул нескольких защитников и отправил мяч в дальнюю девятку. Однако радость гостей была недолгой – в добавленное арбитром время Соса головой сыграл на добивании после стандарта.

Второй тайм тоже пришлось отложить. После вынужденной паузы активнее выглядел "Кривбасс". Вот Бизимана с перспективной позиции не смог акцентированно пробить. Далее По низом не переиграл Исенко, а впоследствии голкипер "зелено-белых" взял и дальний удар ивуарийца.

Впрочем, должного развития такое начало половины не получило. Обе команды вроде и хотели вырвать победу, но забить во второй раз так и не сумели. Хотя на предпоследней минуте основного времени Бандейра оказался на убийственной позиции, но Исенко оформил очередной сэйв – 1:1 в итоге.

"Кривбасс" остался в верхней части турнирной таблицы. Теперь в активе команды Юрия Вернидуба 11 очков. "Ворскла" набрала 9 пунктов и идет на 9-й строчке в УПЛ.