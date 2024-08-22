"Кривбасс" уступил "Бетису" в плей-офф квалификации Лиги конференций

Лига конференций, плей-офф квалификации

"Кривбасс" – "Бетис" – 0:2

Голы: Авила, 13, Родри, 62

"Гелиополиты" активнее начали матч. Первый момент севильцы упустили в дебюте, когда Фекир пробил в голкипера из центра штрафной. А на 13-й минуте "Бетис" повел в счете – Клищук парировал дальний удар Альтимиры, но Авила первым оказался на добивании.

Криворожке после пропущенного мяча удалось перехватить инициативу. Подопечные Юрия Вернидуба контролировали мяч, но довести дело до хотя бы одного опасного момента до перерыва не сумели. Зато "гелиополиты" могли удвоить преимущество, но Авила пробил мимо ворот.

На старте второй половины "Кривбасс" впервые потревожил Силву – Кузык отважился на удар с дистанции, но вратарь оказался готов. Ответ "Бетиса" оказался более акцентированным. Родри получил передачу с глубины справа, вошел в штрафную и отправил мяч в дальний угол.

Севильцы могли довести счет до разгромного. В частности, Альтимира пробил мимо ворот издалека. В свою очередь команда Вернидуба всерьез потревожить оборону "гелиополитов" так и не смогли. В конце концов, "Кривбасс" заслуженно потерпел поражение.

Криворожцы значительно ухудшили шансы на выступления в еврокубках осенью. Ответный матч плей-офф квалификации состоится 29 августа. Неудачник противостояния сосредоточится на внутренних турнирах.