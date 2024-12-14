"Кривбасс" отомстил "Карпатам" за скандальное поражение в первом круге УПЛ

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Кривбасс" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Илич, 27 (пенальти), Твердохлеб, 69

В матче соперников в первом круге "Карпаты" разбили "Кривбасс" - 3:0. Но поединок больше запомнился ссорой между тренерами, что потом вылилось в санкции от УАФ, штрафы и дисквалификации. На этот раз все прошло спокойно и завершилось уверенным реваншем криворожан.

Команды начали матч очень активно и слишком рьяно. В первые минуты судья очень часто останавливал игру из-за мелких фолов. Хозяева сразу взяли события под свой контроль, но контрвыпады львовян были острее. Дважды опасно атаковал Бруниньо, имел возможность отличиться Невес.

Однако победителями на перерыв ушли все же хозяева. Илич открыл счет с пенальти, который арбитр назначил за фол голкипера "Карпат" Кемкина на Сосе. Отметим, что фол был совсем неочевидный, показалось, что футболист сборной Нигера немного "дорисовал". Под занавес тайма криворожане могли забить еще раз, но Кемкин спас после удара Понедельника.

Во втором тайме гости немного подсели, и команда Юрия Вернидуба чувствовала себя уже свободнее. Особой остроты криворожане не создавали, однако такое преимущество логично должно было завершиться взятием ворот.

Так оно и произошло за 20 минут до финального свистка. Атаку хозяев начал Твердохлеб, он сам ее и завершил после аккуратного навеса Микитишина. Полузащитник "Кривбасса" забил уже седьмой гол в сезоне.

Этот успех фактически снял вопрос о победителе. Хотя в конце поединка арбитр Дмитрий Панчишин мог поставить пенальти в ворота хозяев. Голкипер "Кривбасса" Маханьков сыграл против Рябова примерно так, как Кемкин против Сосы в первом тайме. Но рефери оценил эпизоды по-разному.

"Кривбасс", имея в активе 31 очко, продолжает спор с "Шахтером" за третью строчку. "Карпаты" с 24-мя баллами идут шестыми.