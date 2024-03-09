"Кривбасс" с победой над "Оболонью" догнал "Шахтер" наверху Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Кривбасс" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Кузык, 57

На правах хозяев криворожцы принялись атаковать с первых минут. В дебюте Соса пробил выше ворот после передачи Бандейры. Впоследствии Принс едва не поймал кипера "пивоваров" Федоривского на ошибке, но мяч после отскока не полетел в сторону ворот.

В середине тайма команды обменялись моментами. Тот же Принс в пределах штрафной принял мяч на грудь после заброса Лунева из глубины и размял вратаря ударом в угол. Вишневский же со второго этажа не смог переиграть Клищука после навеса Мединского.

На старте второй половины матч ненадолго прервала воздушная тревога. После вынужденной паузы опасность создала "Оболонь" – Черненко отважился на дальний удар, но Клищук поймал под перекладиной. В ответ "Кривбасс" забил, когда Кузык с разворота замкнул прострел Бандейры.

"Пивовары" пришли в себя минут за 15. Сначала Лукьянчук пробил мимо ворот головой после подачи со штрафного. Далее заставил поработать Клищука Краснопир, нанесший удар из пределов площадки, получив передачу Черненко. Но команда Юрия Вернидуба оставил ворота сухими.

"Кривбасс" благодаря победе догнал "Шахтер" в лидерах чемпионата. Обе команды имеют по 40 очков. Правда, у "горняков" есть два поединка в запасе. В свою очередь "Оболонь" идет на 14-й строчке (15 пунктов).