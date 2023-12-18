Критика органов власти растет: какой уровень доверия к президенту, Раде и Кабмину Украины

По данным опроса, за последний год доля доверяющих Верховной раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих - выросла с 34% до 61%. Доверие правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие - возросло с 19% до 44%.

Хотя в случае президента также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет преимущественное доверие среди украинцев. Cейчас 62% доверяют президенту, а не доверяют - 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли - 5%. Соответственно, если баланс доверия-недоверия в декабре 2022 года для президента составил +80%, то сейчас он составляет +42%.

"То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием доверяющих президенту по сравнению с теми, кто ему не доверяет", - отмечают социологи.

Доверие к ВСУ, Залужному и президенту

Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют - только 4%).

Как отмечают социологи, в текущей ситуации важно понимать, как "пересекаются" поля доверия к президенту и главнокомандующему ВСУ. Большинство украинцев (59%) одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему Залужному. Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика. Так, только 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют президенту, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют Залужному.

Несколько снизилось доверие к СБУ, однако сейчас большинство украинцев доверяют ему - 58% против 16%, которые не доверяют (в декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли - 9%). В то же время, более существенно снизилось доверие полиции - с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие выросло с 14% до 29%).

Доверие к другим институтам

Критически низком со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом остается доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - соответственно, 61% и 64%. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам - 21%, но более важно, что было гораздо меньше (вдвое) тех, кто не доверял им.

В Украине сохраняется высокое доверие волонтерам - 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Значительно потеряли доверие украинские СМИ, чьи показатели доверия вернулись к уровню декабря 2021 года. Так, за последний год с 57% до 29% стало меньше доверяющих украинским СМИ (с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

Кроме того, стабильно теряет доверие общественности Церковь. Между декабрем 2021 года и декабрем 2022 года доверие Церкви снизилось с 51% до 44%, между декабрем 2022 года и декабрем 2023 года - с 44% до 38%.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, нарастание критики и снижение доверия к власти, скорее всего, есть следствие, с одной стороны, несбывшихся ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензий относительно эффективности и прозрачности деятельности.

"Важно, что при этом критика пока не перерастает в требования выборов (сейчас абсолютное большинство против любых выборов), а также что большинство украинцев сохраняют доверие президенту. Президент сохраняет высокую легитимность, что, безусловно, нужно для поддержания управляемости государственных институтов в этот сложный период и для проведения сложных переговоров с западными партнерами", - добавил он.

По его словам, принципиально важным результатом является то, что в Украине 59% украинцев одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему ВСУ Залужному.

"Украинцы требуют единства и поэтому действия отдельных представителей власти по попыткам дискредитации главнокомандующего вызывают резкое неприятие в обществе. Украинцы не верят в обвинения, которые могут раздаваться в адрес Залужного (даже больше, можно предполагать, что такие обвинения бумерангом негативно сказываются на самой власти)", - считает социолог.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, за последний год украинцы радикально изменили мнение о критике власти во время войны. В октябре 2023 года 70% украинцев считают, что необходимо и сейчас критиковать ошибочные и неправильные действия властей, поскольку только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране. В мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% полагали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики 26% респондентов.