На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули в Єгипті

Втім, поштовхи відчувалися й у Єгипті.

Як пояснив директор Геодинамічного інституту на Криті Акіс Целентіс, ситуацію врятувало те, що землетрус стався у воді.

"На щастя, землетрус стався у морі. Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди", - сказав він.

Відповідно до даних Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус зафіксували на глибині 80 км, однак грецька агенція повідомляє про глибину 42,7 км.

Зазначено, що EMSC раніше зафіксував підземний поштовх силою 6,1 бала. Тоді єгипетська влада повідомила, що землетрус відчувався у деяких містах країни.

Вказано, що інформації щодо постраждалих чи пошкоджень не надходило.