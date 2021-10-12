На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули 4 країни

"Землетрус стався о 12:24 і відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. Після чого послідувала низка підземних поштовхів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що епіцентр підводного підземного поштовху знаходився приблизно за 23 кілометри від південно-східного узбережжя острова, який все ще оговтується після землетрусу магнітудою 5,8 бала в кінці вересня.

За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.

Разом з тим сейсмологи повідомляють, що землетрус сьогодні стався не з того ж епіцентру, що був, в районі Іракліон, 27 вересня.