RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули 4 країни

Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 12 жовтня на Криті стався сильний землетрус магнітудою 6,3 бала. Підземні поштовхи також відчули жителі чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Землетрус стався о 12:24 і відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. Після чого послідувала низка підземних поштовхів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що епіцентр підводного підземного поштовху знаходився приблизно за 23 кілометри від південно-східного узбережжя острова, який все ще оговтується після землетрусу магнітудою 5,8 бала в кінці вересня.

За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.

Разом з тим сейсмологи повідомляють, що землетрус сьогодні стався не з того ж епіцентру, що був, в районі Іракліон, 27 вересня.

Нагадаємо, у вересні на Криті стався сильний землетрус, внаслідок якого були поранені понад 20 людей, пошкоджені будинки і церкви, а також виникли зсуви гірських порід.

Читайте РБК-Україна в Google News
КритЗемлетрус