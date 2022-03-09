Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України

Протягом декількох тижнів до російського вторгнення в Україну США і РФ вели переговори на рахунок вимог Москви щодо "гарантій безпеки" і переконували російську владу вирішувати всі проблемні питання шляхом переговорів. Як відомо, в Кремлі в результаті обрали інший шлях – а судячи з усього, всі ці переговори були не більше ніж ширмою для підготовлюваної агресії проти України.

Білий дім виконав свою частину обіцянок щодо РФ, якщо вона піде на цей крок – проти країни-агресора були введені безпрецедентні санкції. І Вашингтон є одним з лідерів антиросійського санкційного фронту. Вчора президент США Джо Байден пішов на наступний крок, заборонивши імпорт в країну російської нафти і газу.

Триває і підтримка України – як очікується, незабаром Україна і європейські союзники США отримають додаткові 13,6 млрд доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги. Україні вона, безумовно, потрібна як повітря, адже все йде до того, що збройне протистояння з РФ може затягнутися на невизначений термін.

– Росія явно не збирається відступати з України, а Україна не перестане чинити опір, тому можна зробити висновок, що активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці. Ви згодні з цим?

– Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку. Отже, я б сказала, що згодна з вашою оцінкою.

– Як ви оцінюєте поточну ситуацію? Чи бачите ви ознаки того, що наступальний потенціал агресора вичерпується?

– Я читаю ті ж звіти, що і всі інші, і дійсно здається, що у росіян є деякі проблеми. Чесно кажучи, я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що це так, і я сподіваюся, що їхні проблеми продовжаться.

Крім того, я сподіваюся, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість їхніх військ, а також, до речі, хоробрість сил територіальної оборони, які також захищають українські міста. Сполучені Штати будуть й далі щодня постачати Україні більше спорядження та оборонної зброї, і ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує.

– Президент Володимир Зеленський у своїх останніх інтерв'ю багато разів говорив про необхідність отримання Україною якихось гарантій безпеки, зокрема від США, якщо нас поки ніхто не збирається брати у НАТО. Ви готові дати такі гарантії? І в чому вони можуть полягати?

– Я вважаю, це має обговорюватися. Звичайно, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна була у безпеці у своїх кордонах. І я думаю, що ми готові обговорити і вивчити ідеї, які допоможуть підвищити рівень безпеки. Звичайно, це скоріше середньострокова мета. У короткостроковій перспективі, я думаю, мета полягає у тому, щоб вивести російські війська з території України і зупинити російську агресію і напад на Україну.

– Ще до початку цієї війни ряд європейських країн, зокрема Німеччина, категорично заявили, що не будуть поставляти Україні ніякої зброї, що це питання закрите і так далі. Але з початком агресії їхня думка повністю змінилася, і та ж Німеччина почала постачати нам зброю. Чи є шанс, що в найближчому майбутньому позиція НАТО щодо безпольотної зони над Україною також зміниться в порівнянні з нинішньою: від твердого "ні" до "так"?

– Безумовно, у міжнародному співтоваристві ведуться дискусії про те, що воно може зробити для допомоги Україні. Це ситуація, що розвивається. Як ви сказали, деякі країни, які не бажали надавати військову техніку, тепер надали її. І тому я б сказала, що міжнародне співтовариство продовжує обговорювати способи допомоги Україні.

Єдине, що я хотіла б додати щодо безпольотної зони: неготовність до чогось подібного частково пов'язана з тим, що це явно було б ескалацією. Іншими словами, ви знаєте, що для США або інших союзників по НАТО, якщо вони лоб в лоб зіткнуться з російськими військовими – це, швидше за все, призведе до ескалації ситуації, а не до її деескалації.

А зараз ми намагаємося розрядити ситуацію. Але, як я вже сказала, ми продовжуємо вести переговори з Україною і з нашими союзниками про способи, якими ми можемо її підтримати. І, очевидно, креативний підхід міг би допомогти знайти рішення, яке було б корисно для України.

– Секретар українського Радбезу Олексій Данілов заявив: добре, якщо НАТО, якщо Захід не бажає вводити безпольотну зону над Україною, то дайте нам винищувачі, дайте нам ППО, але дайте зараз, а не колись у майбутньому. І ми тоді самі встановимо цю безпольотну зону. Чи готові ви дати нам системи ППО і все необхідне для цього?

– Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів. Тобто США не можуть безпосередньо поставляти ці речі. Так що ми ведемо активні переговори з союзниками по НАТО, які могли б їх поставити.

Що стосується Польщі, наприклад, то я знаю, що Польща була стурбована тим, щоб США могли заповнити її парк літаків. У них теж є побоювання щодо своєї безпеки. Ми активно намагаємося допомогти іншим країнам постачати техніку, якої потребує Україна, і яку українці навчені використовувати. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення зможуть швидко просуватися. Я розумію так само, як і ви, що важливий кожен день, і я знаю, що там, у Вашингтоні, вони також це знають.

– Ви ведете ці переговори не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Східної Європи?

– Так, ми розмовляємо з безліччю різних союзників, у яких багато різних можливостей. Всі намагаються побачити, що вони можуть зробити, задіюються всі ресурси. І якщо ми можемо допомогти іншій країні дати Україні те, що їй потрібно, ми безумовно хочемо і прагнемо це зробити.

Так, наприклад, спочатку "стінгери" в Україну надходили з країн Балтії, і вони повинні були отримати у нас дозвіл. Ми дуже старанно працювали, щоб цей дозвіл було отримано швидко. Ми це зробили, і Україна отримала "стінгери".

– Загроза ядерної війни – це єдине, що стримує США і союзників від таких кроків, як введення безпольотної зони?

– Я б сказала, що це не зовсім точна характеристика. Я маю на увазі, що Сполучені Штати, безумовно, стурбовані тим, щоб не допустити ще більшої ескалації та розширення війни. І, звичайно, ядерна зброя може бути частиною ескалації або розширення. Але це не єдиний аспект.

Ми дійсно, з одного боку, хочемо допомогти Україні будь-яким можливим способом. З іншого боку, ми не хочемо, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною. Тому ми намагаємося зробити все, що в наших силах, в рамках не нагнітання або ескалації напруженості, а спроби її деескалації.

І тому, коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього. Таким чином, Україна не виграє і може навіть постраждати сильніше, якщо вся ця пожежа розгориться. Тому ми намагаємося уникнути ескалації.

– Ви думаєте, ви таким чином зможете уникнути подальшої ескалації? Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вчора сказав, що він вважає, що якщо путінську Росію не зупинити в Україні, то її наступними жертвами можуть стати Литва, Латвія, Естонія. Ви згодні з цим?

– Звичайно, ми не виключаємо цього. Це одна з багатьох причин, по якій ми робимо все можливе, щоб надати Україні те, що їй потрібно для боротьби, а також вводячи ці неймовірно жорсткі санкції.

Сполучені Штати ведуть активний діалог з Європою та іншими партнерами, щоб переконатися, що ми чинимо все більше і більше економічного тиску на Росію. І я думаю, що ми вже бачимо значні результати цього: російський фондовий ринок різко впав, російський рубль знецінився. Російські банки відчувають проблеми з видачею готівки населенню. Росіяни більше не можуть використовувати свої кредитні картки.

Росіяни не можуть нікуди літати, тому що авіакомпанії практично припиняють всі польоти в Росію, а російські літаки не допускаються в повітряний простір Європи або США. Таким чином, ми продовжуємо посилювати санкції, які, як ми сподіваємося, утримають президента Путіна від обраного ним згубного курсу і змусять його і його людей переоцінити вжиті ним дії.

– Наскільки можна спостерігати, акції протесту проти війни в РФ виглядають досить скромно, принаймні, про масовий протестний рух мова точно не йде, до того ж російська влада реагує на ці протести вкрай жорстко. Ви вірите в те, що російський народ почне розуміти реальну ситуацію, почне звинувачувати в тому, що відбувається свою владу (а не українців, європейців, американців) і зможе повалити нинішній режим або хоча б змусити його припинити війну?

– У мене є кілька думок з цього приводу. Перша полягає у тому, що, на жаль, через такий контроль держави за медіапростором в Росії, у росіян немає вільного доступу до реальної інформації. Натомість у багатьох випадках вони мають доступ лише до російської дезінформації та брехливої пропаганди.

Але деякі російські еліти, молоді люди, технічно підковані люди можуть обійти обмеження і, я думаю, здатні дізнатися, що відбувається насправді.

Ви знаєте, зазвичай молоді люди і активісти і можуть запустити такого роду рухи. Кількість протестувальників не можна назвати величезною, але вона все одно вражає – враховуючи те, що Росія робить з демонстрантами. Я маю на увазі, що з урахуванням дуже суворих покарань, які Росія застосовує до демонстрантів, той факт, що тисячі людей досі готові вийти, – для мене це як і раніше є важливим показником.

І навіть якщо це ще не дійшло до масштабів Майдану, той факт, що досі виходять тисячі, показує, що в Росії є обізнаність про те, що робить уряд, а також група, значна група росіян, незадоволених тим, що зараз відбувається.

– Ви вірите, що ці тисячі протестувальників скоро можуть перетворитися на мільйони?

– Я сподіваюся на це, тому що я щиро вважаю, що всі росіяни повинні бути глибоко обурені тим, що їх уряд робить від їх імені, глибоко обурені тим фактом, що президент Путін перетворює їх країну в ізгоя, від чого вона не зможе оговтатися економічно протягом десятиліть.

Росіяни фактично відрізані від міжнародного фінансового співтовариства, міжнародного торгового співтовариства, від можливості подорожувати або літати за межі Росії, відвідувати Європу або інші напрямки в світі, щоб мати можливість жити сучасним життям.

Зараз Росію втягують у клуб, в який входять такі країни, як Північна Корея, Іран або Сирія. І якби я була громадянкою Росії, я була б дуже незадоволена думкою про те, що з учасника Європейського співтовариства, з можливістю подорожувати, вести бізнес, усе перетворилось у щось схоже на те, що Північній Кореї, Сирії або Ірану за рівнем ізоляції, втрати засобів до існування, втрати доступу до світових ринків, втрати можливості подорожувати.

Я думаю, росіяни усвідомлюють, що зробив президент Путін – вкрав у них світле майбутнє і приніс їм майбутнє, яке зробить їх біднішими і менш здатними отримати вигоду з переваг відкритого суспільства.

– Нинішню війну часто порівнюють з Другою світовою війною, де путінська Росія грає роль гітлерівської Німеччини, враховуючи абсолютно несправедливий характер цієї війни, через всі ці звірства, скоєні російськими військами проти мирного населення, через мілітарного, імперіалістичного характеру режиму в Російській Федерації. Чи згодні ви з цими паралелями?

– Я б сказала, що є певні паралелі у поведінці президента Путіна. Він почав війну, яка була повністю "війною за вибором". Україна не зробила нічого, щоб спровокувати агресію, яку Росія зараз нав'язує Україні. Він вбиває людей без розбору, як це робив Адольф Гітлер. Він не думає про свій народ, коли робить це. Він не думає про народ України. Я не буду проводити паралелі, але, скажімо так, я бачу деякі з них.

– Давайте повернемося до України. Заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що поставки деяких озброєнь в Україну можуть стати більш складними у найближчі дні. Чи можете ви пояснити, що вона мала на увазі?

– Чесно кажучи, я не зовсім впевнена, що вона мала на увазі, оскільки я не бачила цієї заяви. Може бути, якщо б у мене був весь контекст, я б краще знала, про що вона говорить.

Але я можу сказати вам, спираючись на людей, які безпосередньо на місцях займаються цими поставками, що ніяких скорочень немає. Вони збільшуються, і не тільки зі Сполучених Штатів, але і з багатьох інших країн. І всі дуже тісно і старанно працюють разом, щоб переконатися, що Україна отримує те, що їй потрібно, по декількох каналах.

– Чи готові Сполучені Штати прийняти на свою територію частину українських біженців?

– Ми шукаємо способи, але перш за все, ми вже дуже активно беремо участь у Програмі ООН у справах біженців. Таким чином, у вас, очевидно, є певна кількість можливостей для біженців в рамках цієї програми.

І Конгрес США дуже сильно підтримує Україну і підтримує український народ, в тому числі тих, хто повинен покинути Україну. Ми побачимо, до чого приведуть обговорення в найближчі дні і тижні.

– Можливо, ви чули, що українська влада звинуватила ряд міжнародних організацій в ігноруванні війни в Україні, зокрема Червоний Хрест, за заборону використання їх символіки на українських транспортних засобах, які виконують деякі гуманітарні місії з порятунку мирних жителів. Звучала критика на адресу ООН, на адресу ОБСЄ. Чи можуть Сполучені Штати, а також весь світ щось зробити з цим, щоб ці та всі інші міжнародні гуманітарні організації почали повноцінно виконувати свою роботу?

– Зараз ми активно координуємо свої дії з усіма міжнародними організаціями з надання допомоги, і я думаю, що незабаром процеси будуть налагоджені і всі необхідні структури будуть на своїх місцях.

Ви знаєте, ситуація в Україні трохи відрізняється від середовища, в якому ці міжнародні організації звикли працювати або працювали у минулому. Я думаю, що вони намагаються знайти способи, які найкраще працюють в українській ситуації, в українському середовищі. І я знаю, що USAID дуже тісно співпрацює з ними, щоб якнайшвидше запустити операції на повну потужність.

– Сполучені Штати визнають можливість або бачать необхідність якихось багатосторонніх переговорів з Росією про припинення цієї війни? Або, по-вашому, Україна і Росія повинні домовлятися про умови миру і про все інше в двосторонньому порядку?

– У якому б форматі не велися розмови про те, щоб спробувати закінчити цей конфлікт, Україна повинна бути частиною цього формату. У нас завжди був підхід, згідно з яким ми не говоримо про Україну без України.

Тоді питання полягає у тому, чи можемо ми або інші члени міжнародної спільноти допомогти у цих переговорах? І якщо ми зможемо бути корисні Україні, і Україна побажає, щоб ми брали участь, то, звичайно, ми зробимо все, що у наших силах, щоб допомогти Україні і довести цей конфлікт до того, щоб Путін пішов на деескалацію і вивів свої війська і перестав вбивати українців.

Але ми, звичайно, не хотіли б робити які-небудь дії, яких не хотіла б сама Україна. Що б ми не робили, якою б не була формула, Україна повинна бути в процесі обговорень.

– А українська влада вже надсилала вам якісь запити на цей рахунок, про необхідність США створити якийсь формат переговорів?

– Ми ведемо постійні дискусії з українцями на всіх рівнях, президент Зеленський регулярно розмовляє з президентом Байденом, міністр Кулеба регулярно розмовляє з держсекретарем Блінкеном, ведуться й інші дискусії на всіх рівнях.

Так що ми, звичайно, готові бути корисними будь-яким способом, який Україна вважатиме найбільш корисним. І якщо буде запит, ми обов'язково поставимося до нього дуже серйозно. Але при цьому ми також підтримуємо Україну, якщо у неї є інші формати, в яких вона хоче вести дискусії.

Звичайно, це прерогатива України вести дискусію у тому форматі, який вони вважають найбільш корисним або найбільш продуктивним. Тому ми підтримуємо Україну в будь-якому напрямку, в якому вона вирішить рухатися в цих обговореннях.

– Володимир Зеленський підтвердив, що йому надходили численні пропозиції від західних країн евакуюватися з Києва. Ви все ще бачите необхідність евакуації Зеленського з Києва, з України взагалі, він досі отримує такі пропозиції з вашого боку?

– Президент Зеленський показав неймовірну, героїчну хоробрість. Він повів свою країну і народ в опорі російській агресії. І, знаєте, звичайно, якби він побажав нашої допомоги, ми б намагалися надати її, якби ми змогли.

Але у кінцевому рахунку, це йому вирішувати, і він явно вирішив керувати країною з Києва. І він зробив приголомшливу роботу. Що ми підтримуємо – ми підтримуємо його рішення.