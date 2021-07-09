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Криптовалюти на 7,7 млн доларів: Міноборони Ізраїлю заарештувало електронні гаманці ХАМАСа

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав указ, що дозволяє арешт 84 електронних гаманців з криптовалютами на загальну суму 7,7 млн доларів. Йдеться про криптовалюти Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin, Tether.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Так, 4,13 млн доларів було заарештовано у валюті Tether, 3,4 млн - в Bitcoin, інша сума – в інших криптовалютах.

Гаманці належали семи жителям Палестинської автономії, пов'язаним з терористичною організацією ХАМАС. Це перший випадок арешту належить ХАМАСу криптовалюта, що включає не тільки Bitcoin.

ХАМАС почав збирати пожертвування в криптовалюті кілька років тому, у міру посилення контролю над конвенціональними грошовими потоками. У травні 2021 року терористична організація запустила кампанію зі збору пожертвувань для відновлення свого бойового потенціалу в секторі Гази, серйозно постраждалого під час операції "Страж стін".

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