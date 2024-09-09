Криптобиржа WhiteBIT во второй раз стала партнером TOKEN49 - крупнейшего криптособытия года

TOKEN2049 Singapore станет крупнейшим мировым мероприятием в сфере Web3 с более чем 20 000 участников из более чем 150 стран, 200 спикеров и более 500 сопутствующих мероприятий. Конференция состоится 18-19 сентября 2024 и соберет ключевых игроков блокчейн- и криптовалютного сектора со всего мира.

"Сотрудничество с TOKEN2049 подчеркивает наше стремление способствовать внедрению блокчейн-инновации. Для лидеров отрасли крайне важно собираться вместе на таких мероприятиях, чтобы обмениваться идеями, черпать вдохновение от ведущих экспертов и работать вместе над новаторскими проектами. Мы твердо верим, что благодаря коллективу усилием мы можем ускорить рост рынка и интегрировать инновации в повседневную жизнь", – отметил основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.

В TOKEN2049 WhiteBIT будет иметь специальную брендированную зону, где действующие и потенциальные бизнес-партнеры и инвесторы смогут встретиться с руководством компании, чтобы обсудить новейшие продукты и услуги. В частности, в начале этого года WhiteBIT успешно интегрировалась с сетью Fireblocks Network Link, что позволило институциональным клиентам Fireblocks получить доступ к цифровым активам и торговать ими на платформе WhiteBIT.

Афилиатная программа

WhiteBIT также представит свою афилиатную программу на TOKEN2049. Эта программа открывает новые возможности для сотрудничества и развития бизнеса, позволяя партнерам получать до 60% торговой комиссии рефералов. Программа ориентирована на финансовые и инвестиционные проекты, инфлюэнсеров, онлайн-издания, контент-креаторов, работающих с квалифицированными вебсайтами, торговыми приложениями, мобильными приложениями, а также клиентами WhiteBIT с широкой сетью трейдеров. Участники мероприятия смогут узнать возможности сотрудничества с WhiteBIT и воспользоваться преимуществами партнерской программы.

Расширение экосистемы WhiteBIT

За прошлый год WhiteBIT увеличили свою базу пользователей с 4 до 5 миллионов, что подтверждает приверженность улучшению пользовательского опыта. Блокчейн компании после ребрендинга сменил название на Whitechain. На обновленной на платформе было совершено 50 миллионов транзакций, создано 49 тысяч кошельков и 25 тысяч NFT за прошлый год. На свою вторую годовщину нативная криптовалюта блокчейна, WhiteBIT Coin, удвоилась в цене, превысив 10 долларов, имея рыночную капитализацию в 1,4 млрд долларов.

Запуск WhitePool, который сейчас входит в 15 лучших мировых майнинг-пулов по рейтингу Hashrate Index, подчеркивает стремление WhiteBIT предоставлять комплексные криптовалютные услуги. WhitePool предлагает модель вознаграждения FPPS (Full Pay Per Share), VIP-приложение для высокопроизводительных майнеров и прямое начисление вознаграждений на основные балансы пользователей на бирже WhiteBIT.

Внедрение инновационных инструментов для трейдинга

В рамках оптимизации торговли также был осуществлен ряд улучшений. Функция Multi-Limit позволяет устанавливать сетку лимитных ордеров, обеспечивая большую гибкость и контроль торговли. Расширенные ценовые уведомления предоставляют своевременные уведомления о колебаниях цен на активы, помогая пользователям принимать обоснованные решения в реальном времени.

Введение субаккаунтов позволяет пользователям создавать вспомогательные аккаунты для реализации различных торговых стратегий, управления рисками, получения скидок на комиссии и обучения в реальных рыночных условиях. Кроме того, аналитическая панель дает комплексный обзор ключевых показателей, таких как объем торгов, PnL, WBT Holding и VIP-уровни, а также отражает фактические комиссии на основе статуса счета, тем самым улучшая общий опыт трейдинга.

Соблюдение стандартов и новые финансовые партнерства

WhiteBIT стала одной из первых платформ, подавшей запрос на получение лицензии в соответствии с новым законом Турции о криптовалютных активах, демонстрирующим стратегию компании по соблюдению регуляторных стандартов.

WhiteBIT сотрудничает с Hash Bank, необанком в Грузии, чтобы предоставлять своим пользователям инновационные финансовые решения. Биржа легально работает и предоставляет услуги виртуальной валюты в Грузии с регистрацией VASP в Национальном банке Грузии.

WhiteBIT поддерживает лидерство в сфере блокчейн-инноваций, способствуя технологическому прогрессу и расширяя мировое криптосообщество. Участие в TOKEN2049 открывает новые возможности и укрепляет позиции компании как ключевого игрока в международной блокчейн- и криптоэкосистеме.