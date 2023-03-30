Криптобиржа WhiteBIT расширила возможности для пополнения баланса: три новых способа

Криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT добавила возможность пополнять баланс еще тремя международными методами: через Apple Pay, SEPA и Web3-кошелек. Новинки уже доступны пользователям биржи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Теперь к деталям обновлений:
Криптовалютная биржа продолжает работу над добавлением других методов пополнения, пытаясь сделать пополнение баланса проще и быстрее для всех пользователей продукта. В настоящее время компания является одной из крупнейших европейских криптобирж, обслуживающей 3,5 миллиона клиентов.
WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2.5 млрд.
С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД) для помощи гражданам Украины. В апреле 2022 года криптопроцессинговая платформа Whitepay стала партнером United24 — инициативы Владимира Зеленского по сбору средств на военную и гуманитарную поддержку Украины.