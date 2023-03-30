Криптобиржа WhiteBIT расширила возможности для пополнения баланса: три новых способа

Теперь к деталям обновлений:

Apple Pay – пользователи могут пополнять баланс в USD, EUR и PLN в приложении. Операция занимает считанные секунды. Но в некоторых случаях нужно будет подтвердить платеж с помощью 3DS в банковском приложении.

– пользователи могут пополнять баланс в USD, EUR и PLN в приложении. Операция занимает считанные секунды. Но в некоторых случаях нужно будет подтвердить платеж с помощью 3DS в банковском приложении. SEPA (Single Euro Payments Area, с англ. "Единая зона платежей в евро") – возможность пополнять баланс в EUR. Пользователям следует указать сумму пополнения, скопировать полученные реквизиты для пополнения баланса на бирже и ввести их в платежи. В то же время снятие средств с помощью SEPA по IBAN также доступно пользователям WhiteBIT.

(Single Euro Payments Area, с англ. "Единая зона платежей в евро") – возможность пополнять баланс в EUR. Пользователям следует указать сумму пополнения, скопировать полученные реквизиты для пополнения баланса на бирже и ввести их в платежи. В то же время снятие средств с помощью SEPA по IBAN также доступно пользователям WhiteBIT. Web3-кошелек — пользователи могут пополнять баланс токенов ETH и смежных сетей, таких как Polygon, Arbitrum, Optimism и т.д. Для пополнения баланса этим методом нужно выбрать его на странице "Депозит" среди методов пополнения ETH, выбрать кошелек и сеть (Ethereum и совместимые с ним сети), подтвердить подключение кошелька к аккаунту в браузерном расширении Web3-кошелька, ввести сумму на странице пополнение и подтвердить сделку на бирже и в Web3-кошельке.

Криптовалютная биржа продолжает работу над добавлением других методов пополнения, пытаясь сделать пополнение баланса проще и быстрее для всех пользователей продукта. В настоящее время компания является одной из крупнейших европейских криптобирж, обслуживающей 3,5 миллиона клиентов.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2.5 млрд.

С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД) для помощи гражданам Украины. В апреле 2022 года криптопроцессинговая платформа Whitepay стала партнером United24 — инициативы Владимира Зеленского по сбору средств на военную и гуманитарную поддержку Украины.