Криптобиржа Binance введет дополнительные ограничения против РФ

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance решила ввести дополнительные ограничения против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

"Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года.

В компании сообщили, что пользователи, которые имеют фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX.

Уход Binance с российского рынка

В августе The Wall Street Journal написало, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность полного выхода из Российской Федерации.

А уже в конце сентября Binance заявила об окончательном выходе с рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.