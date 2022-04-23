Кріптобіржа Binance таємно співпрацювала з ФСБ, - Reuters

Одну з найбільших у світі кріптобірж Binance викрили в тісних зв'язках з ФСБ. У квітні 2021 року ФСБ провела зустріч з регіональними представниками сервісу з метою отримання доступу до персональних даних його клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ці зустрічі збіглися за часом зі спробами Росфінмоніторингу відстежити кріптовалютні транзакції в структурах Олексія Навального, які, обчислювалися мільйонами доларів. Глава Binance по Східній Європі та Росії Гліб Костарєв погодився надати Росфінмоніторингу необхідну інформацію про користувачів.

Наприкінці квітня 2022 року Binance обмежила всім росіянам, які мають на рахунках понад 10 тис. євро, доступ до своєї платформи. Всі такі гаманці були обмежені в роботі й переведені в режим "Тільки для виведення коштів".

За інформацією Reuters, Binance була зацікавлена у співпраці з російською владою. Зустріч ФСБ з її представниками була частиною зусиль керівництва біржі по налагодженню зв'язків з російськими державними органами, оскільки вона прагнула стимулювати свій бізнес в країні.