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Криптобиржа Binance больше не будет поддерживать гривну: что нужно сделать до 28 сентября

11:10 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: изменения в работе криптобиржи (Getty Images)

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance объявила об отказе от поддержки гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное сообщение Binance.

Binance убирает торговую пару USDT/UAH - все открытые ордера по ней автоматически отменят. Кроме этого, гривневые остатки на счетах конвертируют в доллары США до 30 сентября по фиксированному курсу - 46,5 гривны за доллар.

Биржа советует пользователям не ждать автоматических действий и самостоятельно распорядиться гривневыми средствами и открытыми ордерами в дедлайны.

Ключевые даты

  • 28 сентября - отключение пополнения и вывода гривны через Fiat Trade UAH, удаление пары USDT/UAH/
  • 30 сентября - автоматическая конвертация гривневых остатков в доллары по курсу 46,5 грн.

Если на вашем счету есть гривна или открытые ордера в паре USDT/UAH, лучше закрыть их и вывести средства до 28 сентября - пока эта возможность еще есть.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, как декларировать доходы от криптовалюты в Украине.

Отдельного закона для налогообложения крипты в стране до сих пор нет, поэтому прибыль от продажи цифровых активов облагается налогом как обычный доход физического лица - 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, то есть 23% в целом.

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