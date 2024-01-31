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В Крыму говорят о взрывах в Севастополе и возле Сак

Среда 31 января 2024 15:51
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В Крыму говорят о взрывах в Севастополе и возле Сак Фото: в оккупированном Севастополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы сегодня днем, 31 января. Они были слышны в районе городов Севастополь и Саки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Крим".

По словам жителя Севастополя, в городе было слышно несколько взрывов.

"Также в Евпаторийском районе возле города Саки слышен взрыв", - говорится в сообщении.

Между тем в Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали кадры, на которых, предварительно, показан след от ракеты, что якобы летит в сторону города Севастополь.

Также в сети рассказывают об "оглушительных взрывах" в Гвардейском и стрельбе в Феодосии.

"В Гвардейском тоже слышали два оглушительных взрыва. И сделали фото инверсионного следа ракеты... В Феодосии тоже стреляют", - говорится в сообщении.

В Крыму говорят о взрывах в Севастополе и возле Сак

Тем временем Крымские пропагандистские медиа сообщают о работе ПВО в районе населенных пунктов Саки, Раздольное и Феодосия.

В Крыму говорят о взрывах в Севастополе и возле Сак

Перед этим представители оккупационной "администрации" в Крыму объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Кроме того, перекрывался проезд по Крымскому мосту. Местные гауляйтеры в сети заявляли о "режиме маскировки" этого объекта.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на вторник, 30 января, в подконтрольном российским захватчикам украинском Крыму раздавались взрывы. В местных пабликах рассказывали о серии таких взрывов.

Как заявили впоследствии в Министерстве обороны РФ, якобы в Крыму работали системы ПВО и отражали "массированную" воздушную атаку. В ведомстве рассказали, что будто бы тут был сбит 21 беспилотник.

Позже днем в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ заявили, что Силы обороны 30 января поразили в оккупированном Крыму радиолокационную станцию системы противовоздушной обороны российских захватчиков возле поселка Раздольное.

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