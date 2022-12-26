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В Крыму задержан "смотрящий" Кадырова в Запорожской области: что известно

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Крым, Понедельник 26 декабря 2022 09:53
В Крыму задержан "смотрящий" Кадырова в Запорожской области: что известно Фото: в Крыму задержан "смотрящий" Кадырова (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Симферополе задержан "смотрящий" Рамзана Кадырова в захваченных Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов. Вместе с ним задержаны четверо кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Их подозревают в избиении парня в ресторане - он заступился за свою девушку.

Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" (некоторое время назад он был назначен "смотрящим" Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить черный "Ленд Крузер".

"Вечером они решили отдохнуть в клубе "Монро". Во время отдыха один из кадыровцев позволил грубо распустить себе руки - он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и, конечно, пошел разбираться", - пишут в Telegram-канале.

Известно, что кадыровцы выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали - она пыталась разнять драку, но у нее ничего не вышло.

"Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу - один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения", - пишет Baza.

Как сообщалось, в захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.

После назначения нового "наблюдателя" на временно оккупированную территорию Запорожской области завезли очередную партию кадыровцев.

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Кадыров Крим Запорожская область
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