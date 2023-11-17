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В Крыму второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе

Фото: в Крыму во второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории временно оккупированного Крымского полуострова во второй раз за утро раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

"Взрывы в Джанкойском районе, сообщает наш подписчик", - пишет Telegram-канал. 

Стоит добавить, что пока официальные лица, или же военное руководство Украины никак не комментировали данную ситуацию. В то же время это не первый взрыв на территории Крыма за сегодняшнее утро.

Фото: в Крыму во второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе (deepstatemap.live)

Утренние взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники и тому подобное.

Этим утром взрывы прогремели на юго-западе полуострова примерно между населенными пунктами Бахчисарай и Кача. После этого на территории Севастополя было объявлено о воздушной тревоге. По словам гражданских, они слышали два взрыва. В частности отмечали полет вертолетов.

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