RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера

Фото: ГУР уничтожили два катера РФ в Крыму (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко, Ульяна Безпалько

Во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщили изданию, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера проекта 11770.

Потери по личному составу россиян уточняются.

По данным издания, эту операцию провело ГУР. Однако официально в военной разведке это не подтверждают.

Что известно об этих катерах

Десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров. 

Относят к кораблям 4-го ранга.

Что этому предшествовало

При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

В частности, в поселке Черноморское, по сообщениям местных Telegram-каналов, зафиксировано несколько "прилетов". Очевидцы заявляют, что был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРКримГлавное управление разведкиВойна в Украине