В Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера

Как сообщили изданию, в поселке Черноморское в оккупированном Крыму были поражены два десантных скоростных катера проекта 11770.

Потери по личному составу россиян уточняются.

По данным издания, эту операцию провело ГУР. Однако официально в военной разведке это не подтверждают.

Что известно об этих катерах

Десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров.

Относят к кораблям 4-го ранга.

Что этому предшествовало

При этом Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

В частности, в поселке Черноморское, по сообщениям местных Telegram-каналов, зафиксировано несколько "прилетов". Очевидцы заявляют, что был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе.