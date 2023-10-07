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В Крыму сообщают о "прилете" в Джанкое

Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном городе Джанкой на полуострове Крым сегодня раздался взрыв. Над городом поднимается облако дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.

Первоначально местные паблики рассказывали, что жители Крыма слышали взрывы в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах оккупированного полуострова. В небе также видели следы от работы противовоздушной обороны.

Позже очевидцы сфотографировали последствия вероятного "прилета" в Джанкое. Фотографию опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Обновлено.

В российском Минобороны заявили, что ПВО якобы сбила ракету С-200 над Крымом.

Взрывы в Крыму

Напомним, в оккупированном Крыму участились взрывы, кроме того, россияне начали объявлять на полуострове воздушную тревогу. Вчера во время одной из таких тревог оккупанты якобы сбили беспилотник на подлете к Крыму.

А вот 22 сентября российская ПВО пропустила ракеты, ударившие по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16 - среди них российские генералы.

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ДжанкойКрим