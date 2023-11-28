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В Крыму вернут исторические названия на крымскотатарском языке, - Минреинтеграции

Крым, Вторник 28 ноября 2023 14:14
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В Крыму вернут исторические названия на крымскотатарском языке, - Минреинтеграции Фото: в Крыму вернут исторические названия на крымскотатарском языке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина планирует вернуть географическим названиям на территории временно оккупированного Крыма исторические наименования на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщается, об этом шла речь на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, состоявшемся 22 ноября.

Крымскотатарский язык будут использовать для обозначения топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические наименования.

Отмечается, что подготовка этого решения продолжается во исполнение Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Сейчас согласуются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. Названия также изменят на дорожных указателях и при изготовлении карт.

Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.

Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение Кабмина. Этим вопросом будут заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, постоянным представителем президента Украины в АР Крым, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.

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Крим Минреинтеграции
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