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В Крыму оккупанты пытаются подавить сопротивление населения, - разведка

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Крым, Вторник 01 августа 2023 14:34
В Крыму оккупанты пытаются подавить сопротивление населения, - разведка Фото: в Крыму оккупанты пытаются подавить сопротивление населения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются подавить сопротивление местного населения Крыма. Захватчики преследуют и терроризируют гражданских с проукраинскими взглядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что в Крыму стали систематическими атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей Молотова". Организаторами их являются в основном гражданские, поддерживающие Украину.

Чтобы противостоять таким атакам, российских военных перевели в состояние высокой боевой готовности. Оккупанты ведут мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастными к диверсиям. Более того, военным разрешили применить физическую силу и оружие. Проводятся массовые задержания, аресты.

По данным ГУР, ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после арестов считаются "пропавшими без вести". Оставшиеся на свободе получают административное наказание, большие штрафы и травлю. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

"Большая часть задержанных и арестованных - представители крымскотатарского народа. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время на территории оккупированного Крыма участились взрывы. В основном они раздаются на военных объектах или в районе Крымского моста.

Также недавно ГУР Минобороны сообщило о взрыве на складе боеприпасов оккупантов в Казачьей бухте близ Севастополя. Это произошло вечером 28 июля. По данным разведки, причиной инцидента была диверсия.

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