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В Крыму горели казармы, где разместили сотни мобилизованных россиян, - соцсети (видео)

Фото: в сети сообщили о пожаре в казармах в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сообщили о пожаре в казармах, где размещали мобилизованных оккупантов. Речь может идти от сотен до тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Крым, в пгт Советский, сегодня, около 6 утра. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным - несколько тысяч) мобиков (мобилизованных ред.). Есть погибшие и раненые", - пишут в сети.

Напомним, что украинские СМИ опубликовали спутниковые снимки оккупированного Крыма и посчитали количество военных объектов на полуострове.

Согласно подсчетам, там находится 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода, которые Россия использует в своих интересах.

Добавим, ранее в Севастополе оккупанты заявляли об атаке беспилотника.

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КримПожарМобилизация в России