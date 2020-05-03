Кримінального авторитета, який втік після суду, затримали в Кривому Розі

Фото: затриманий зловмисник (facebook.com/DSI.police.ukraine)

Зловмиснику вдалося втекти після судового засідання

У Кривому Розі правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід", який раніше втік при виході з будівлі суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

28 квітня зловмисника затримали. Незважаючи на п’ятирічну заборону в’їзду на територію України, він незаконно повернувся до нашої країни та планував взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон.

Після затримання його доставили до Вознесенського райсуду Миколаївської області. Суд задовольнив клопотання про поміщення зловмисника до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства строком на 6 місяців з подальшим видворенням.

При виході з будівлі суду, кримінальному авторитету вдалося втекти.

Згодом правоохоронці встановили його місце знаходження та автомобіль, на якому він може пересуватися. На виїзді з Кривого Рогу 2 травня, близько 11 години вечора правоохоронці зупинили автомобіль "Мерседес", в якому знаходився "Дід" та двоє його охоронців.

Проводяться першочергові процесуальні заходи. Встановлюються коло осіб, які організували "авторитету" втечу та допомагали переховуватися від поліцейських.

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