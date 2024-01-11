Криминализация контрабанды в Украине: все, что нужно знать

Возвращение уголовной ответственности за контрабанду – ответ на требование наших партнеров и объективная потребность увеличения поступлений в государственный бюджет. Детальнее – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.
Совершенно не лишний вопрос. Ведь далеко не во всех странах ЕС предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду. В ряде развитых государств со стабильной мощной экономикой делается упор на применение экономических стимулов противодействия контрабанде.
В таких странах опираются на высокий уровень законопослушности хозяйствующих субъектов и граждан. Но у большинства наших соседей такая уголовная ответственность предусмотрена, в частности, в Литве, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Итак, как мы видим, по возвращении уголовной ответственности создается своеобразная "зона повышенной нетерпимости" к контрабанде именно на стыке европейского и украинского рынков. И это должно успокоить наших партнеров, для которых контрабанда с украинской территории является достаточно чувствительным вопросом.
Еще один важный аспект вопроса возврата уголовной ответственности за контрабанду связан с перезапуском Бюро экономической безопасности. Ибо именно в компетенцию БЭБ будет отнесена подследственность дел по контрабанде. А вот этот вопрос уже входит в список задач, выполнение которых контролирует Европейская Комиссия, и качество выполнения которых может повлиять на процесс евроинтеграции.
До полномасштабного вторжения государственный бюджет почти на треть пополнялся именно по таможенным платежам. И уже до войны мы могли наблюдать достаточно неприятные тенденции. К примеру, по информации Государственной казначейской службы Украины по итогам 2020 года бюджет недополучил более 28,5 млрд гривен плановых платежей, предусмотренных законом о Госбюджете.
Сейчас прямое требование президента направить все ресурсы государства на оборону и напоминание наших партнеров о том, что бюджетная устойчивость является приоритетной задачей самой Украины. И в этом контексте следует напомнить, что возврат уголовной ответственности за контрабанду уже открыл нам доступ к получению финансовой помощи со стороны ЕС на сумму в 1,5 млрд евро.
Уголовный кодекс, в частности, пополнен новыми статьями, которыми установлена уголовная ответственность за контрабанду товаров и контрабанду подакцизных товаров. Наказания достаточно строги, новые нормы предусматривают:
Первая редакция закона была внесена еще в апреле 2021 года. И все это время вокруг него шли острые дискуссии. Но это позволило найти компромиссные решения, которые должны устроить законопослушный бизнес.
Среди компромиссов можно выделить:
Запуск работы БЭБ фактически совпал с началом широкомасштабного вторжения, поэтому это негативно отразилось на его становлении. Но это никак не оправдывает просчеты и ошибки. По состоянию на осень этого года территориальные управления БЭБ были созданы только в 7 областях и при этом кадровый штат заполнен лишь на 20%. Ошибочным был массовый переход руководящего состава центрального аппарата Государственной фискальной службы Украины к центральному аппарату БЭБ. Это полностью дискредитировало идею ликвидации налоговой полиции, потому что "методы" ее работы со старыми кадрами перешли в новый орган.
Исходя из этого, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще в середине октября принял за основу и рекомендовал к рассмотрению в сессионном зале сразу два законопроекта о перезагрузке БЭБ – №№ 10088 и 10088-1. Эти законопроекты предусматривают, в частности, проведение нового прозрачного конкурса на должность руководителя БЭБ с участием конкурсной комиссии международных экспертов и общественности.
Также предусмотрено проведение аттестации всех действующих сотрудников Бюро для оценки их профессиональной компетентности, уровня знаний и умений, профессиональной этики, добродетели и конфликта интересов. Дедлайн для перезапуска БЭБ – первое полугодие 2024 года. Этот термин указан в меморандуме, который Украина подписала с МВФ.