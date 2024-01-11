Криминализация контрабанды в Украине: все, что нужно знать

Возвращение уголовной ответственности за контрабанду – ответ на требование наших партнеров и объективная потребность увеличения поступлений в государственный бюджет. Детальнее – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Почему возникло требование со стороны партнеров?

Совершенно не лишний вопрос. Ведь далеко не во всех странах ЕС предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду. В ряде развитых государств со стабильной мощной экономикой делается упор на применение экономических стимулов противодействия контрабанде.

В таких странах опираются на высокий уровень законопослушности хозяйствующих субъектов и граждан. Но у большинства наших соседей такая уголовная ответственность предусмотрена, в частности, в Литве, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Итак, как мы видим, по возвращении уголовной ответственности создается своеобразная "зона повышенной нетерпимости" к контрабанде именно на стыке европейского и украинского рынков. И это должно успокоить наших партнеров, для которых контрабанда с украинской территории является достаточно чувствительным вопросом.

Еще один важный аспект вопроса возврата уголовной ответственности за контрабанду связан с перезапуском Бюро экономической безопасности. Ибо именно в компетенцию БЭБ будет отнесена подследственность дел по контрабанде. А вот этот вопрос уже входит в список задач, выполнение которых контролирует Европейская Комиссия, и качество выполнения которых может повлиять на процесс евроинтеграции.

Как это связано с наполнением госбюджета?

До полномасштабного вторжения государственный бюджет почти на треть пополнялся именно по таможенным платежам. И уже до войны мы могли наблюдать достаточно неприятные тенденции. К примеру, по информации Государственной казначейской службы Украины по итогам 2020 года бюджет недополучил более 28,5 млрд гривен плановых платежей, предусмотренных законом о Госбюджете.

Сейчас прямое требование президента направить все ресурсы государства на оборону и напоминание наших партнеров о том, что бюджетная устойчивость является приоритетной задачей самой Украины. И в этом контексте следует напомнить, что возврат уголовной ответственности за контрабанду уже открыл нам доступ к получению финансовой помощи со стороны ЕС на сумму в 1,5 млрд евро.

Какие позиции по уголовной ответственности возобновлены?

Уголовный кодекс, в частности, пополнен новыми статьями, которыми установлена уголовная ответственность за контрабанду товаров и контрабанду подакцизных товаров. Наказания достаточно строги, новые нормы предусматривают:

Уголовная ответственность за товарную контрабанду стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн, а стоимостью свыше 15,14 млн грн - ответственность от штрафа в 850 тыс. грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать наказание от 340 тыс. грн штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн – от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Все ли устраивает бизнес?

Первая редакция закона была внесена еще в апреле 2021 года. И все это время вокруг него шли острые дискуссии. Но это позволило найти компромиссные решения, которые должны устроить законопослушный бизнес.

Среди компромиссов можно выделить:

Учтены многочисленные требования бизнеса по указанию умышленной формы вины, то есть должно быть доказано наличие умысла. За механические ошибки в оформлении документов к уголовной ответственности не будут привлекаться.

Увеличен порог для товарной контрабанды в 5 раз, а для контрабанды подакцизными товарами – в 2 раза. При этом вступление в силу положений о товарной контрабанде откладывается до 1 июля 2024 года.

Более корректно определен субъект уголовной ответственности. Следовательно, минимизированы коррупционные риски.

Что будет с БЭБ?

Запуск работы БЭБ фактически совпал с началом широкомасштабного вторжения, поэтому это негативно отразилось на его становлении. Но это никак не оправдывает просчеты и ошибки. По состоянию на осень этого года территориальные управления БЭБ были созданы только в 7 областях и при этом кадровый штат заполнен лишь на 20%. Ошибочным был массовый переход руководящего состава центрального аппарата Государственной фискальной службы Украины к центральному аппарату БЭБ. Это полностью дискредитировало идею ликвидации налоговой полиции, потому что "методы" ее работы со старыми кадрами перешли в новый орган.

Исходя из этого, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще в середине октября принял за основу и рекомендовал к рассмотрению в сессионном зале сразу два законопроекта о перезагрузке БЭБ – №№ 10088 и 10088-1. Эти законопроекты предусматривают, в частности, проведение нового прозрачного конкурса на должность руководителя БЭБ с участием конкурсной комиссии международных экспертов и общественности.

Также предусмотрено проведение аттестации всех действующих сотрудников Бюро для оценки их профессиональной компетентности, уровня знаний и умений, профессиональной этики, добродетели и конфликта интересов. Дедлайн для перезапуска БЭБ – первое полугодие 2024 года. Этот термин указан в меморандуме, который Украина подписала с МВФ.