"Крым умирает". Зеленский вспомнил разговор с Трампом о полуострове

Что предшествовало

На днях в СМИ начали распространяться заявления начали распространяться заявления о том, что Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.

Что говорит Зеленский

Зеленский заявил, что Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос передачи оккупированного Крыма России.

"Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре, в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит, что в нем (полуострове - ред.), почему украинцы так любят, потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым. Поэтому мы просто об этом говорили", - ответил Зеленский.

По его словам, во время разговора с Трампом он рассказал об уникальной природе Крыма и то, что это неотъемлемая часть Украины.

"Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Вода, логистика, логистика. Самое главное, что для туризма? Что самое главное для туризма? Все вам скажут. Туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 миллиона туристов. Из них 2 миллиона восемьсот - украинцы. Это ответ", - подчеркнул Зеленский.

Оккупация Россией Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года, когда на территории украинского полуострова появились вооруженные российские военные без опознавательных знаков, которых впоследствии назвали "зелеными человечками". Они захватили ключевые объекты инфраструктуры, заблокировали украинские военные части и фактически взяли под контроль Крым без всякого серьезного вооруженного сопротивления.

Под давлением российских сил и при поддержке пророссийских политиков в Крыму был организован так называемый "референдум" 16 марта 2014 года, результаты которого не были признаны Украиной и международным сообществом.

Оккупация полуострова сопровождалась масштабными нарушениями прав человека, в частности репрессиями против крымских татар, украинских активистов и журналистов. Российские власти преследуют всех, кто выражает проукраинскую позицию, проводят незаконные аресты и судебные процессы по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, Россия активно меняет демографический состав населения Крыма, переселяя туда своих граждан и вытесняя местных жителей.

Западные страны ввели санкции против России, которые действуют по сей день, а вопрос деоккупации Крыма остается одним из ключевых в международных переговорах. В 2021 году Украина инициировала "Крымскую платформу" - международный формат, направленный на консолидацию усилий для возвращения полуострова под украинский суверенитет