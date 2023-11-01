RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крым с самого утра атакуют ракеты, СМИ утверждают об успешных ударах: что известно

Фото: Крым с самого утра атакуют ракеты, СМИ утверждают об успешных ударах: что известно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 1 ноября, российские террористы заявили об атаке ракет на территорию Крымского полуострова. Очевидцы утверждают о поражении мест базирования оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер ".

Что случилось?

После 11 утра, так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымовой завесы в районе Севастопольской бухты.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района через Арабатскую стрелку в сторону Крыма. В частности стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Что говорят?

Как пишет "Крымский ветер", во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке. По словам гражданских, атака продолжается. Также утверждают о движении беспилотников. 

"Ракеты попали в две базы отдыха - пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были захвачены рашистами и там находятся их "расположения" - рассказали жители Генической общины.

К местам удары, как утверждают очевидцы, выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Взрывы в Крыму

С начала войны российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров враг, например, перебрасывает оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время террористам стало опасно находиться в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, и даже бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКрим