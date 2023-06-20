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Крым уже второй день подряд атакуют дроны

Фото: Крым уже второй день подряд атакуют дроны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России снова заявили об атаке дронов на временно оккупированный Крым. На этот раз дрон был один и его якобы сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА", - заявил он.

По данным Аксенова, якобы пострадавших и разрушений нет.

Местные СМИ даже опубликовали фото якобы сбитого дрона, но действительно ли это он, подтвердить, к сожалению, не представляется возможным.

Атаки дронов на Крым

В последнее время временно оккупированный Крым постоянно атакуют дроны. Буквально вчера оккупанты заявили о якобы атаке двух дронов на полуостров. Их якобы также удалось сбить. А 15 июня, по заверению местных гауляйтеров, атака была более массовой - в этот день сбили 9 дронов в небе над Крымом.

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Крим