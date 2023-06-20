Крым уже второй день подряд атакуют дроны

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА", - заявил он.

По данным Аксенова, якобы пострадавших и разрушений нет.

Местные СМИ даже опубликовали фото якобы сбитого дрона, но действительно ли это он, подтвердить, к сожалению, не представляется возможным.

Атаки дронов на Крым

В последнее время временно оккупированный Крым постоянно атакуют дроны. Буквально вчера оккупанты заявили о якобы атаке двух дронов на полуостров. Их якобы также удалось сбить. А 15 июня, по заверению местных гауляйтеров, атака была более массовой - в этот день сбили 9 дронов в небе над Крымом.