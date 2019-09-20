Криклій розповів про швидку відставку голови "Укравтодору"

Виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомір Новак планує написати заяву про відставку. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Фокусу".

При цьому міністр зазначив, що Новак "найменш проблемний" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.

"Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", - сказав Криклій.

На запитання журналіста, чи пов'язане бажання нової влади звільнити Новака з тим, що його пов'язують із колишнім нардепом БПП Ігорем Кононенком, Криклій відповів, що до голови "Укравтодору" "є запитання".

Нагадаємо, у липні голова Рахункової палати Валерій Пацкан у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що палата перевірила стан доріг у Дніпропетровській, Закарпатській і Хмельницькій областях і виявила, що кошти витрачалися з порушеннями або неефективно. "Зараз досліджуємо місцеві дороги. Гадаю, буде така ж історія, як і з державними", - заявив тоді Пацкан